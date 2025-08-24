Польский наемник вступил в ВСУ из-за любви к украинке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кшиштоф Флачек завил, что решение пойти в ряды армии Украины было не мудрым
Кшиштоф Флачек завил, что решение пойти в ряды армии Украины было не мудрым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поляк Кшиштоф Флачек, в прошлом служивший наемником в рядах ВСУ, а затем перешедший на сторону России, сообщил, что добровольно отправился на фронт. Он влюбился украинку и таким образом хотел стать для нее героем. 

«Я пошел добровольною, захотел вступит в иностранный легион, и нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем», — заявил Флачек для РИА Новости. Он добавил, что подобное решение было не «очень мудрым». 

Ранее боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Лютик» сообщил, что еще один польский наемник перешел из украинской армии на сторону РФ. ОН вступил в добровольческий батальон имени Кривоноса. Отмечается, что подразделение состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые объявили о формировании собственного движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поляк Кшиштоф Флачек, в прошлом служивший наемником в рядах ВСУ, а затем перешедший на сторону России, сообщил, что добровольно отправился на фронт. Он влюбился украинку и таким образом хотел стать для нее героем.  «Я пошел добровольною, захотел вступит в иностранный легион, и нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем», — заявил Флачек для РИА Новости. Он добавил, что подобное решение было не «очень мудрым».  Ранее боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Лютик» сообщил, что еще один польский наемник перешел из украинской армии на сторону РФ. ОН вступил в добровольческий батальон имени Кривоноса. Отмечается, что подразделение состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые объявили о формировании собственного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...