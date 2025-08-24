Дроны ВСУ атаковали еще один регион России, есть повреждения

ВСУ атаковали дронами Брянск
Район Брянска был атаковал БПЛА
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина нанесла удары по Советскому району Брянска дронами. Информацию подтвердил губернатор Александр Богомаз. 

«Очередная варварская атака ВСУ на город Брянск. Укронацисты с помощью БпЛА атаковали Советский район», — написал Богомаз. 

По его данным, повреждения получили фаса многоквартирного дома и остекления в квартирах. На месте работают экстренные службы. 

Ночью 24 августа дроны ВСУ атаковали ряд регионов РФ. Так, опасность БПЛА объявляли кавказские регионы, Ростовской Ленинградская, Тверская, Оренбургская и Пензенская области.

