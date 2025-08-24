Дроны ВСУ атаковали еще один регион России, есть повреждения

Украина нанесла удары по Советскому району Брянска дронами. Информацию подтвердил губернатор Александр Богомаз.
«Очередная варварская атака ВСУ на город Брянск. Укронацисты с помощью БпЛА атаковали Советский район», — написал Богомаз.
По его данным, повреждения получили фаса многоквартирного дома и остекления в квартирах. На месте работают экстренные службы.
Ночью 24 августа дроны ВСУ атаковали ряд регионов РФ. Так, опасность БПЛА объявляли кавказские регионы, Ростовской Ленинградская, Тверская, Оренбургская и Пензенская области.
