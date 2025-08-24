Еще один аэропорт России приостановил работу

В аэропорту Пскова введено ограничение на прием и выпуск судов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск судов
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск судов Фото:

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Ограничения введены в целях безопасности полетов», — написал Кореняко. Сроки снятия ограничений пока не называются.

На фоне атаки беспилотников в Ленинградской области, произошедшей 23 августа, произошли массовые задержки рейсов в аэропорту Пулково. Также задержки и ограничения коснулись аэропорта Красноярска, а в Дагестане и Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Ограничения введены в целях безопасности полетов», — написал Кореняко. Сроки снятия ограничений пока не называются. На фоне атаки беспилотников в Ленинградской области, произошедшей 23 августа, произошли массовые задержки рейсов в аэропорту Пулково. Также задержки и ограничения коснулись аэропорта Красноярска, а в Дагестане и Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...