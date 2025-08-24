В МВД рассказали, как распознать террориста в общественном месте

МВД России опубликовало перечень признаков, по которым можно идентифицировать лиц, причастных к террористической деятельности. Среди признаков выделены одежда не по сезону, нервозность, крупногабаритные сумки.
«Прежде всего, это одежда не по сезону. Так, если в поле зрения летом появился человек, одетый в плащ или толстую куртку, то нужно быть с ним осторожным. „Под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы“, — говорится в материалах ведомства. Информацию передает ТАСС.
В подобных случаях гражданам посоветовали держаться на расстоянии и незамедлительно уведомить правоохранителей о происходящем. Кроме того, в МВД обратили внимание на необходимость осторожности по отношению к лицам с крупногабаритными сумками или чемоданами. Особенно если они находятся в местах, где такая ноша выглядит неуместной — например, в кинотеатрах или на массовых мероприятиях.
Также признаки возможной угрозы могут проявляться в поведении: стоит избегать людей, которые выглядят обеспокоенными, нервно оглядываются по сторонам или постоянно проверяют содержимое своей одежды либо багажа. Подобная нервозность и подозрительные действия могут указывать на подготовку преступления. Как отмечается в материалах министерства, специалисты считают, что лицо, планирующее совершение теракта, часто выглядит предельно сосредоточенным, с плотно сжатыми губами или шевелящимися губами, словно человек произносит молитву. В МВД подчеркнули, что террористы могут находиться среди обычных граждан в любой момент. Их поведение не всегда сразу бросается в глаза, однако при внимательном наблюдении оно может показаться необычным и вызывать подозрения.
Ранее в МВД сообщили, что телефонных мошенников можно распознать по характерным «кодовым фразам», которые они используют во время звонков. В перечень наиболее часто используемых мошенниками выражений вошли такие фразы, как: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности». Рекомендуется запомнить эти фразы и обсудить их с детьми, чтобы обезопасить семью от действий злоумышленников.
