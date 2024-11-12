Мишустин застрахует нацпроекты от коррупции

Российские власти застрахуют национальные проекты от коррупционных рисков. На стратегической сессии о формировании «Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что контролировать работу в этом направлении будет двухуровневая система мониторинга. Как объяснили URA.RU эксперты, Мишустин использует свой самый сильный козырь — цифровизацию, — чтобы проследить, как чиновники выполняют поручения президента.
Председатель правительства начал свою речь на стратегической сессии с того, что сообщил о планах продолжить использовать многоуровневую систему управления и контроля. Это позволит расходовать финансовые ресурсы, направленные на реализацию нацпроектов, с максимальной эффективностью, пояснил он.
«Президент поручил подготовить и представить единый план до конца года. И в нем должны быть учтены все инструменты государственной политики. Надо включить в общий контур полный спектр доступных нам возможностей. Вовлечь в команду необходимых участников. И, что не менее важно, подготовить гибкую цифровую модель управления, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня и ближайшего будущего», — подчеркнул Мишустин.
Чтобы продолжить активное развитие и создание экономики предложения в России, нужно определить конкретные шаги по единому плану, сделать его максимально подробным, с понятной логикой достижения каждой национальной цели, сказал премьер. Он сообщил, что контролировать работу властей будет двухуровневая система мониторинга и анализа.
Первый уровень — операционный, для ежемесячного отслеживания за тем, как идут дела по показателям национальных целей, а также непосредственно национальным проектам и государственным программам. Второй — стратегический. Он определит причины отклонений, возникновения рисков и управление ими, уточнил глава правительства.
«Такой подход позволит вовремя выявлять изменения траектории, своевременно принимать меры по корректировке наших действий и, что не менее важно, оценивать удовлетворенность граждан решениями правительства и региональных властей», — резюмировал премьер-министр.
Власти страхуют национальные проекты от коррупционных рисков тщательным мониторингом и другими механизмами сдержек и противовесов, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Существуют антикоррупционные подходы, которые применяются для повышения эффективности работы государственных структур. «В основе реализации нацпроектов лежат особые методики. Лица, которые принимают решения, находятся в максимальной удаленности от тех людей, которые могут на них повлиять с точки зрения коррупциогенности. Такие риски с каждым годом сокращаются благодаря усилиям властей и правоохранительных органов», — сказал парламентарий.
Власти хотят свести к минимуму человеческий фактор и ошибки чиновников при достижении национальных целей развития, поэтому Мишустин обратил особое внимание на необходимость мониторинга в этой сфере, объяснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Следующая «пятилетка» поставит Россию на путь технологической автаркии — суверенной и самостоятельной страны, производящей собственную микроэлектронику, компьютеры, турбины, двигатели, самолеты и танкеры, поделился мнением эксперт.
«Для достижения этой цели Мишустин, вероятно, усилит контроль за отчетностью, которую предоставляют руководители регионов, чтобы получить полную и достоверную информацию о проделанной работе. На основе этой отчетности будут вноситься корректировки в деятельность губернаторов», — уверен политолог.
Механизм контроля за региональными властями будет осуществляться через цифровизацию управления, а также отслеживание финансовых операций по нацпроектам, предположил он. «Мишустин специализируется на цифровизации, внедрял ее активно в ФНС. Он в этом деле очень подкованный. Такой навык поможет ему создать усовершенствованную систему контроля за выполнением поручений», — резюмировал Калачев.
Государство тратит большую сумму на национальные проекты — 19 трлн рублей. Чтобы снизить риски увеличения инфляции в стране, власти берут на контроль все крупные статьи расходов, в том числе и средства, которые направляются на достижение национальных целей развития, объяснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Лишние деньги, которые попадают в экономику, нужны для ее развития, но они провоцируют инфляцию, поэтому правительство будет внимательно следить за потенциальными злоупотреблениями, чтобы нивелировать проинфляционные факторы», — подчеркнул он.
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