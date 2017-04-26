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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:16  26 апреля 2017 5

Куйвашев запланировал сразу две предвыборные поездки с субботником и олигархами

Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, куйвашев евгений, русал
Широкая губернаторская кампания в Свердловской области уже началасьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев разворачивает предвыборную активность. Как стало известно «URA.RU», в графике губернатора на эту неделю сразу две поездки (первые в новом статусе) в разные концы области —Каменск-Уральский и Качканар. Не исключено, что по дороге в последний глава региона заглянет в Нижний Тагил и Красноуральск.

«График в стадии формирования, возможно посещение еще нескольких близлежащих муниципалитетов», — подтвердил директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

В Каменске-Уральском, который врио губернатора намерен посетить в эту пятницу, 28 апреля, планируется посетить Уральский алюминиевый завод. Сопровождать Евгения Владимировича на церемонии открытия вновь построенного участка автоклавного выщелачивания будут генеральный директор «Русала» Владислав Соловьев и директор по глиноземному бизнесу Яков Ицков.

Качканар Евгений Куйвашев посетит в субботу, 29 апреля. Здесь он поучаствует в традиционном субботнике. Освещать эту поездку широко с участием всех областных СМИ в администрации главы региона не намерены — «будут только несколько телекамер и местная пресса».

Основной оппонент Евгения Куйвашева на выборах — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — активность начал развивать чуть раньше. Помимо субботних пробежек по плотинке, градоначальник дал интервью газете «Егоршинские вести», засветился в одном из выпусков «Ералаша», а в среду, 26 апреля, прочитает стихи русских поэтов в екатеринбургской гимназии №5.

Антон Ольшанников
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