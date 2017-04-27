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27 апреля 2017
26 апреля 2017
18:09  26 апреля 2017 8

Что случилось с нашим сайтом? Заявление редакции «URA.RU»

Лого URA.ru, ura.ru, ура ру
Тексты и новости мы теперь размещаем на новом доменеФото: Анна Майорова © URA.RU

Читатели «URA.RU» заметили, что уже несколько недель доступ к нашим материалам возможен по двум адресам: ura.ru и ura.news. Сегодня количество вопросов выросло, и редакция считает своим долгом объяснить, что мы делаем.

Все одиннадцать лет своего существования «URA.RU» сохраняет статус лидера среди общественно-политических СМИ Большого Урала. Мы экспериментировали в соцсетях и в реальной жизни, организуя различные акции и сборы подписей, первыми вводили формат слухов, готовили рейтинги губернаторов и консенсус-прогнозы, оперативно реагируя на меняющие запросы читателей.

Эту работу мы не останавливаем никогда, регулярно изучая новые практики, приглашая в редакцию федеральных медиаэкспертов.

В нашей профессии многое изменилось: не только содержательно, но и технологически. Мультиплатформенность распространения информации, о которой так много говорилось на специализированных мероприятиях, стала фактом. Нам нужно этому соответствовать. Работа на еще одном домене — один из этапов наших экспериментов.

Он ни в коем случае не приведет к осложнениям в работе с сайтом. Наши материалы доступны по привычному для вас адресу, агентство продолжает свою историю под брендом «URA.RU».

Уверены, что результаты наших экспериментов вам понравятся, сделают чтение еще более интересным и удобным!

Спасибо, что выбираете нас!

Приятного чтения!

Редакция

"URA.RU"
© Служба новостей «URA.Ru»
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