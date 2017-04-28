16:33 28 апреля 2017 0

Пьянка детдомовцев обернулась уголовным делом для директора учреждения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На и. о. директора детского дома Коркинского района завели уголовного дело о превышении должностных полномочий. Женщина заставила воспитанников учреждения заплатить выписанный ей штраф, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

Как оказалось, штраф выписали после того, как воспитанники попались пьяными. Ответственность за них несет директор. Поэтому на нее составили административный протокол. Но директор решила, что раз дети сами нарушили, то пусть сами и платят штраф. Когда об этом стало известно, женщина стала фигурантом уже уголовного дела.

В ближайшее время и. о. директора детдома предъявят обвинение, после чего будут решать с мерой пресечения на время расследования — подписка о невыезде, арест или другой вариант.