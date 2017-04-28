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28 апреля 2017
27 апреля 2017
16:33  28 апреля 2017 0

Директор южноуральского детдома заставила воспитанников заплатить за пьянку

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, водка, пьянство, алкоголь, контрафакт
Пьянка детдомовцев обернулась уголовным делом для директора учрежденияФото: Александр Мамаев © URA.RU

На и. о. директора детского дома Коркинского района завели уголовного дело о превышении должностных полномочий. Женщина заставила воспитанников учреждения заплатить выписанный ей штраф, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

Как оказалось, штраф выписали после того, как воспитанники попались пьяными. Ответственность за них несет директор. Поэтому на нее составили административный протокол. Но директор решила, что раз дети сами нарушили, то пусть сами и платят штраф. Когда об этом стало известно, женщина стала фигурантом уже уголовного дела.

В ближайшее время и. о. директора детдома предъявят обвинение, после чего будут решать с мерой пресечения на время расследования — подписка о невыезде, арест или другой вариант.

Сергей Леонов
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