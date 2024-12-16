Разработка комбината из Озерска освободила Арктику от ядерных отходов

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Технология озерчан освободила российскую Арктику от ядерных отходов
Технология озерчан освободила российскую Арктику от ядерных отходов Фото:

С помощью разработки комбината ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область) берега Арктики освободили от отработавшего ядерного топлива. Как сообщили в пресс-службе предприятия, процесс занял 10 лет.

«Из поселка Гремиха в Мурманской области с береговой технической базы ВМФ России вывезена последняя партия отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Комплект был разобран и отправлен на переработку на ПО „Маяк“», — рассказала газета «Вестник Маяка».

В регион отправился одиннадцатый по счету комплект выемных частей реактора на жидкометаллическом теплоносителе. Созданная на комбинате технология обеспечивает переработку разобранных кассет с отработавшим уран-бериллиевым топливом реакторов. Агрегаты были установлены на атомных подводных лодках проекта «Лира».

Опытную переработку на радиохимическом заводе РТ-1 впервые провели в мае 2014 года. Промышленная переработка стартовала в ноябре 2016 года. Особенностями нового вида ОЯТ стали его высокая прочность и наличие пожароопасного компонента — бериллия. Для переработки уран-бериллиевого ОЯТ инженеры изменили действующую технологию завода, обеспечив безопасность процесса. Ради этого в эксплуатацию запустили третью технологическую нитку по переработке ОЯТ.

Техпроцесс проведен впервые в мире. Как отметил директор по госполитике в области радиоактивных отходов «Росатома» Василий Тинин, специалистам удалось решить задачу по ликвидации отработавшего уран-бериллиевого топлива, который признан одним из самых сложных в переработке видов ОЯТ. Госкорпорация первой продемонстрировала технологию разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировку и переработку.

В корпоративном издании «Маяка» добавили, что в российской части Баренцева моря осталось лишь одно хранилище отработавшего ядерного топлива. Оно расположено в Губе Андреева. Отсюда на радиохимический завод ПО «Маяк» успели вывезти больше половины ОЯТ. Полностью работу намечено выполнить в 2030 году.

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С помощью разработки комбината ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область) берега Арктики освободили от отработавшего ядерного топлива. Как сообщили в пресс-службе предприятия, процесс занял 10 лет. «Из поселка Гремиха в Мурманской области с береговой технической базы ВМФ России вывезена последняя партия отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Комплект был разобран и отправлен на переработку на ПО „Маяк“», — рассказала газета «Вестник Маяка». В регион отправился одиннадцатый по счету комплект выемных частей реактора на жидкометаллическом теплоносителе. Созданная на комбинате технология обеспечивает переработку разобранных кассет с отработавшим уран-бериллиевым топливом реакторов. Агрегаты были установлены на атомных подводных лодках проекта «Лира». Опытную переработку на радиохимическом заводе РТ-1 впервые провели в мае 2014 года. Промышленная переработка стартовала в ноябре 2016 года. Особенностями нового вида ОЯТ стали его высокая прочность и наличие пожароопасного компонента — бериллия. Для переработки уран-бериллиевого ОЯТ инженеры изменили действующую технологию завода, обеспечив безопасность процесса. Ради этого в эксплуатацию запустили третью технологическую нитку по переработке ОЯТ. Техпроцесс проведен впервые в мире. Как отметил директор по госполитике в области радиоактивных отходов «Росатома» Василий Тинин, специалистам удалось решить задачу по ликвидации отработавшего уран-бериллиевого топлива, который признан одним из самых сложных в переработке видов ОЯТ. Госкорпорация первой продемонстрировала технологию разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировку и переработку. В корпоративном издании «Маяка» добавили, что в российской части Баренцева моря осталось лишь одно хранилище отработавшего ядерного топлива. Оно расположено в Губе Андреева. Отсюда на радиохимический завод ПО «Маяк» успели вывезти больше половины ОЯТ. Полностью работу намечено выполнить в 2030 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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