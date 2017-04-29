11:16 29 апреля 2017 1

Математики создали свою "Тардис" Фото: Flickr

Возможность существования машины времени доказали с помощью математики Эйнштейна. Открытие сделали ученые из США и Канады, их высчитанная модель опубликована в научной статье журнала Classical and Quantum Gravity.

Математическую модель назвали TARDIS (Traversable Acausal Retrograde Domain in Spacetime). Исследователи говорят, что TARDIS должна перемещаться по замкнутой кривой, чтобы испытуемые ощущали постоянное ускорение.

Машина времени, уточняют ученые, представляет собой «ящик» или «пузырь», передает телеканал 360. «Тардис» создает пространство времени, двигаясь по кругу. Речь идет о прошлом и будущем.

Исследование опиралось на теорию относительности Эйнштейна, в основе которой гипотетическое существование замкнутых временеподобных кривых. Подобные временные линии могут возникнуть только в том случае, если пространственно-временной континуум искривится необходимым образом, сформировав кротовые норы, говорят математики. В основе машины времени лежит движение вдоль этих кривых, оно позволяет человеку путешествовать в будущее и прошлое, возвращаясь затем в настоящее.

Математики провели тест различных условий, при которых возможно возникновение подобных кривых линий. Впрочем, полеты во времени каждый раз оказывались возможны только в теории. Для успешного функционирования машины времени необходимо изменить пространство специальным образом, уточняет агентство Nation News, такой процесс эксперты представляют в виде высокой скорости по замкнутой кривой. Ученые сомневаются, что получится применить это на практике.