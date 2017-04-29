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29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
18:31  29 апреля 2017 0

«Никто кроме нас». Пермские чиновники помогли студентам спасти город от грязи. ФОТО

Пермские студенты очистили от мусора микрорайон Липовая гораФото: Юлия Гришина

Пермские студенты очистили от мусора микрорайон Липовая гора. На помощь молодым людям пришли местные чиновники. Таким образом Прикамье присоединилось к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2017».

На субботник вышли студенты Пермской сельхозакадемии и активисты Российского союза сельской молодежи — всего около 50 человек. Они прибрались на территории от остановки «Липовая гора» до остановки «Молкомбинат» — по сути это восточные ворота в город. «Там было очень грязно — мы собрали 300 мешков мусора. Но ведь это наш город, и никто, кроме нас, его не приберет», — рассказал «URA.RU» руководитель Пермского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Алексей Блюмин. Он также добавил, что студентам помогли чиновники администрации Свердловского района Перми.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» прошел по всей стране 29 апреля. Он приурочен к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. Впервые эта акция была проведена в 2014 году по инициативе Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского.

Анна Белкина
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