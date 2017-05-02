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10:45  02 мая 2017 0

В крупном городе ХМАО прогремел взрыв. Первые версии уже известны. ФОТО, ВИДЕО

Строительство Нижне-туринская ГРЭС., огнеопасно газ, пропан, строительство
В Нижневартовске произошел взрыв в здании компании, которая хранит кислород и пропанФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске произошел взрыв и пожар в компании, которая занимается заправкой баллонов кислородом и пропаном. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Взрыв произошел в одноэтажном здании компании «Криоген» на улице Интернациональная. В соцсетях пишут, что хлопок был слышен на территории нескольких микрорайонов. В МЧС рассказали, что пожар удалось локализовать в течение нескольких минут, а вот потушить возгорание спасатели смогли только спустя два часа. Во время взрыва пострадал охранник — его увезли на «скорой» с ожогами.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО «URA.RU» уточнили, что пока опросить пострадавшего, оказавшегося единственным очевидцем взрыва, не удалось — он находился в больнице. По первоначальной версии, в помещении одноэтажного здания могла быть слишком высокая концентрация взрывоопасной воздушной смеси и, когда охранник зажег свет в комнате, она воспламенилась. Также пока не исключены нарушение техники безопасности и неисправность одного из баллонов с пропаном.

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Фото: группа «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте»

Антон Степыгин
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