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02 мая 2017
11:34  02 мая 2017 2

КНДР пригрозила США ядерной войной из-за учений бомбардировщиков

Парад. День победы в Екатеринбурге, воздушная авиация, военная авиация
Учения военных самолетов США нервируют Северную КореюФото: Анна Майорова © URA.RU

Северная Корея готова «на любую войну, которую развяжет Вашингтон». Таким образом Пхеньян отреагировал на американские бомбардировщики, проводившие совместные учения с Южной Кореей.

В КНДР учения вызвали негативную реакцию. Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на агентство ЦТАК, стратегические бомбардировщики В-1В в минувший понедельник «моделировали нанесение воздушных ударов по главным объектам КНДР». Отмечается, что учения проводились на фоне того, как Вашингтон практически каждый день заявляет о готовности нанести предупредительный ядерный удар по Северной Корее.

«Армия КНДР внимательнейшим образом следит за военными действиями американских империалистов», — подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer поднялись в воздух с авиабазы Андерсен на Гуаме для участия в совместных маневрах с ВВС Южной Кореи и Японии, сообщает телеканал 360. Бомбардировщики находились в воздушном пространстве Корейского полуострова более трех часов. Американские самолеты совершили облет территории, назвав это «обычной операцией по поддержанию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Между тем Пентагон заявил о готовности ПРО США в Южной Корее. Как пишет «Утро.ру», батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от 4 до 9 подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на 8 ракет перехватчиков. Кроме того, на базе установлен противоракетный радар TPY-2 TM, радиус действия которого не превышает 200 километров.

Нина Калинина
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