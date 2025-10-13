Мошенники снова стали звонить россиянам под видом налоговых инспекторов

Телефонные мошенники изобрели новые способы, чтобы убедить россиян снять самозапрет на оформление кредитов. Об этом говорится в материалах МВД России. По данным ведомства, преступники используют три основных сценария, выдавая себя за представителей налоговой службы, сотрудников банков или государственных органов.
«Чтобы обезопасить средства, мошенники советуют временно снять самозапрет на выдачу кредитов», — сообщили в Министерстве внутренних дел, передает ТАСС. Еще один распространенный сценарий — звонок от имени госслужащего с обещанием льгот или выплат, для получения которых якобы требуется отменить ограничение.
В ведомстве подчеркнули, что при поступлении таких звонков или сообщений гражданам рекомендуется немедленно прекратить общение и позвонить в полицию. В МВД напомнили, что сотрудники официальных структур не запрашивают снятие самозапрета на кредиты по телефону и не требуют передачи личных данных. Правоохранители советуют быть внимательнее при общении с незнакомцами и не выполнять их инструкции без проверки информации через официальные каналы.
Ранее МВД сообщило об обнаружении новой, стремительно развивающейся версии вредоносной программы, известной как ClayRat. Эта модификация демонстрирует повышенную опасность благодаря обновленному функционалу и механизмам распространения. Согласно заявлениям экспертов УБК МВД РФ, после успешной инсталляции и активации на устройстве ClayRat предоставляет злоумышленникам всеобъемлющий доступ к конфиденциальной информации пользователя. В перечень компрометируемых данных входят SMS-сообщения, детализация истории звонков, содержимое уведомлений, системная информация об устройстве, а также возможность несанкционированного использования встроенных камер.
