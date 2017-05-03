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03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
14:53  03 мая 2017 0

Крупный банк наградил особенных югорских педагогов. ФОТО

Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
Банк "Открытие" выступил партнером окружного конкурса среди педагоговФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре завершился региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года — 2017». Банк «Открытие» наградил учителей ХМАО за преданность профессии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе финансовой организации.

Банк «Открытие» выступает традиционным соорганизатором конкурса в регионе. В 2017 году управляющий Западно-Сибирским филиалом банка Виталий Мосунов вручал ценные призы в дополнительной номинации «За преданность профессии».

«Каждый год конкурс собирает лучших из лучших, чтобы дать возможность новому, интересному, актуальному, эффективному в педагогике получить признание и заслуженную награду. Сегодняшние победители — яркие личности, которые не только любят детей, но и умеют учить и учиться всю жизнь, постоянно повышая свой профессиональный уровень. Уверен, они достойно себя покажут на всероссийском конкурсе «Педагог года — 2017», — прокомментировал Виталий Мосунов.

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Фото: пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Региональный этап конкурса «Педагог года — 2017» проводился в пяти номинациях: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Учитель родного языка и литературы». В 2017 году в финале творческого состязания, проходившего в Нижневартовске, состязались 45 лучших педагогов Югры.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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