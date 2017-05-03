12:45 03 мая 2017 0

Страшное фото заинтересовало следователей ФОТО: "Подслушано ЧМЗ"

В СК РФ по Челябинской области проходит доследственная проверка по факту угрозы жизни грудному ребенку. Случай, когда женщина вывесила малыша за балкон, шокировал горожан. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, это же не первый случай издевательства над малышом со стороны женщины.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Фотография, на которой малыш, которому на вид исполнилось год или два, висит на высоте второго этажа, а мать держит его за руки, появилась в городских соцсетях. Пользователи утверждали, что это происходит в доме на улице Румянцева в Металлургическом районе.