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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:45  03 мая 2017 0

«Это безобразие». Глава МЧС России отругал свердловскую власть из-за халатного отношения к пожарам

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Из-за лесных пожаров на Урале могут пострадать высокопоставленные чиновникиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МЧС России Владимир Пучков назвал безобразием ситуацию в Свердловской области, где за минувшие сутки, 2 мая, сгорело четыре дома.

«Это безобразие. После массовых пожаров в сибирских регионах выводов другими субъектами не сделано», — приводит пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России слова министра.

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Как отмечают в МЧС, из-за провальной профилактической работы региональных и муниципальных властей число пожаров в Челябинской и Свердловской области выросло в 3 -5 раз.

«С учетом того, как в развивается пожарная ситуация на Урале, можно говорить, что региональные и муниципальные власти проигнорировали рекомендации, которые предлагались еще два месяца назад. Мы подробно рассказывали о формировании и порядке работы патрульных групп, которые бы быстро пресекали возгорания. Советовали проводить разъяснительную работу с населением. Ухудшения обстановки можно было не допустить», — отметил заместитель начальника Сибирского регионального центра генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин пообещал отставки губернаторам, которые будут допускать лесные пожары.

Из-за лесного пожара под Екатеринбургом едва не сгорел поселок Монетный. Также только благодаря отчаянным усилиям солдат и пожарных удалось спасти от огня крупный склад боеприпасов.

Данил Бардин
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