АвтоВАЗ протестировал гоночную Lada Vesta с турбомотором

23:27 04 мая 2017 0

Новая Lada Vesta значительно обошла по характеристикам предшественника Фото: http://auto.tltnews.ru

В России перед серией кольцевых гонок, в которых примет участие Lada Vesta, протестировали новую версию автомобиля с 350-сильным турбомотором, объемом два литра.

Спортивная версия отличается от стандартной расширенными арками, 10-спицевыми легкосплавными дисками с низкопрофильной резиной и улучшенными бамперами и капотом, пишет «Российская газета».

Автомобиль подготовили в соответствии с требованиями международной гоночной серии TCR International Series и протестировали на испытательном полигоне АвтоВАЗа в Самарской области.

Соперниками команды из Тольятти в гонках будут выступать пилоты за рулем машин марок Seat и Audi.