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04 мая 2017
Главные новости Москвы
23:27  04 мая 2017 0

АвтоВАЗ протестировал гоночную Lada Vesta с турбомотором

Новая Lada Vesta значительно обошла по характеристикам предшественникаФото: http://auto.tltnews.ru

В России перед серией кольцевых гонок, в которых примет участие Lada Vesta, протестировали новую версию автомобиля с 350-сильным турбомотором, объемом два литра.

Спортивная версия отличается от стандартной расширенными арками, 10-спицевыми легкосплавными дисками с низкопрофильной резиной и улучшенными бамперами и капотом, пишет «Российская газета».

Автомобиль подготовили в соответствии с требованиями международной гоночной серии TCR International Series и протестировали на испытательном полигоне АвтоВАЗа в Самарской области.

Соперниками команды из Тольятти в гонках будут выступать пилоты за рулем машин марок Seat и Audi.

Лев Истомин
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