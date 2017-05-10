{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
09 мая 2017
07 мая 2017
06 мая 2017
05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Тюменской области
14:57  10 мая 2017 4

В Тюмени будут судить ректора, обокравшего свой университет на 3 млн рублей

Объединение вузов. Тюмень, новоселов олег
Ректор "Тюменского индустриального университета" Олег Новоселов сейчас находится под домашним арестомФото: Николай Бастриков © URA.RU

Восемь томов уголовного дела в отношении ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова направлены из областной прокуратуры в суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как следует из уголовного дела, проректор Новоселов в корыстных целях подписал приказ о приеме на работу старшим научным сотрудником по совместительству на экспериментальный завод буровой техники своего подчиненного по университету. Согласно договоренности, совместитель работы на заводе выполнять не будет, а большую часть зарплаты будет ежемесячно передавать Новоселову.

Всего за период с августа 2014 года по сентябрь 2015 года университетом совместителю было выплачено более 2,7 млн рублей, из которых тот передал Новоселову 1 млн 930 тыс. рублей. Общая же сумма ущерба, причиненного вузу, составила свыше 3,1 млн рублей.

Преступление было выявлено в январе 2017 года УФСБ России по Тюменской области. Новоселов находится под домашним арестом.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила дело в Центральный районный суд Тюмени.

По информации источника в Тюменском индустриальном университете, Олег Новоселов написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако принять решение о снятии с должности может только Министерство образования РФ, поэтому формально Новоселов остается ректором. На сайте вуза он также значится в этой должности.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров