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11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:38  11 мая 2017 0

Чиновников Екатеринбурга заставят есть шаурму

Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Администрация города переживает за качество шаурмы, продающейся в киоскахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга проведет рейд по киоскам с шаурмой по примеру портала «Моменты». Об этом на заседании координационного совета в мэрии заявил глава комитета товарного рынка Елена Чернышева.

Ранее журналисты портала «Моменты» вместе с шеф-поваром Сергеем Морозовым обошли шесть киосков с шаурмой в Екатеринбурге, чтобы узнать, где вкуснее всего готовят ближневосточное блюдо. Участники спецпроекта оценивали вкус, чистоту кухни, приветливость персонала. В итоге ни одно заведение не получило оценку ниже пяти баллов.

Во время заседания Елена Чернышева дала понять, что внимательно читала материал наших коллег и пообещала провести аналогичный рейд по киоскам.

«На интернет ресурсе появилась статья — журналисты тоже озаботились этой темой и по 10-балльной шкале оценили несколько объектов общественного питания, которые занимаются приготовлением шаурмы. Самый низкий показатель был — 6. Ну, мы вслед за ними тоже проведем мониторинг, но уже не просто по органолептическим показателям, а с подробным исследованием продукции», — сообщила Чернышева.

Она подчеркнула, рейд будет проводить рабочая группа, в ее обязанности на 2017 год также входит мониторинг молочной продукции и колбасных изделий.

Сергей Дианов
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