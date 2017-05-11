{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
10 мая 2017
09 мая 2017
08 мая 2017
07 мая 2017
17:50  11 мая 2017 0

Спикер Думы Югры отмечает именины. Коллеги желают ему «мудрости и дальновидности»

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, хохряков борис
Борис Хохряков празднует 67-летиеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В четверг, 11 мая, день рождения празднует председатель думы ХМАО-Югры Борис Хохряков. Свои 67-е именины Борис Сергеевич проводит на рабочем месте. Одними из первых политика поздравили начальник УМВД региона Василий Романица и сотрудники думского аппарата.

Также через «URA.RU» свои поздравления передали и другие коллеги главы парламента. «На корабле, который уверенным курсом, при любых погодных условиях, движется к главной цели маршрута — Большой Югре — подобралась отличная команда! И сегодня день рождения у одного из самых активных участников команды Югры! Примите наши искренние поздравления: пусть ветер будет по-прежнему сильным, но попутным, пусть удается умело обходить все рифы и подводные камни! Дальновидности, мудрости и выдержанности! Первооткрывательского настроения и успеха в делах!» — поздравляет первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.

«На днях рождения часто говорят длинные речи, но всегда все сводится к главному: здоровья, удачи и хорошего настроения. Именно этого я и желаю Борису Сергеевичу от чистого сердца», — передал теплые слова вице-спикер Александр Сальников.

«Я уже поздравил Бориса Сергеевича лично, но еще раз хочу пожелать ему долгих политических лет», — сообщил лидер фракции ЛДПР в Думе региона Евгений Марков.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Борису Хохрякову здоровья, долголетия, семейного благополучия и дальнейших успехов в политической деятельности.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров