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12 мая 2017
Главные новости 
09:00  12 мая 2017 0

Сирот поселили в гнилых домах, мучения «прокатного» олененка, первое интервью Соколовского. Главное за ночь в подборке «URA.RU»

Руслан Соколовский поймал своего покемона удачи на этой неделеФото: Владимир Жабриков/URA.RU

Последний рабочий день этой невероятно долгой и трудной недели начните традиционно с нашей рассылки самого интересного за ночь. Такую подборку мы рассылаем в почту нашим читателям, подпишитесь — и она будет приходить и на ваш ящик.

Свердловских детей-сирот поселили в гнилых домах. Кроме того, что там невозможно жить, еще нужно платить по 10 тысяч в месяц за электричество.

Между Тюменью и Салехардом появится новая автодорога. Общая протяженность новой трассы составит более 1000 км.

Радикальная сургутская организация выступила в поддержку «честного гаишника». Его сделали фигурантом уголовного дела за то, что пытался оштрафовать сына бывшего главы ГИБДД.

Уральцев возмутили мучения «прокатного» олененка. Бедное животное заставляют весь день таскать повозку по Нижнему Тагилу без отдыха.

Первое интервью Руслана Соколовского, которое он дал сразу после выхода из зала суда: о новых видео в церкви, обжаловании приговора, мести судьям и поездке заграницу. А еще о том, что блогер — теперь официально святой, и, надеемся, этот факт не оскорбляет ничьи религиозные чувства.

Ученые нашли самый мощный вулкан Солнечной системы. И это даже не вулкан, а настоящий океан лавы, по которому бегут волны. Есть видео.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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