21:04 11 мая 2017 0

Исследование гигантского вулкана проводилось при помощи большого бинокулярного телескопа ФОТО: nasa.gov

Ученые Калифорнийского университета Беркли выяснили месторасположение крупнейшего вулкана в Солнечной системе. Согласно их наблюдениям, на спутнике Юпитера, планете Ио, гигантские волны сталкиваются в центре раскаленного океана.

В опубликованной исследователями статье уточняется, что на поверхности вулканического озера Локи на Ио обнаружены две огромные волны, которые сталкиваются у острова, расположенного в самом центре океана из магмы, сообщает «Nation News».

Специалистам удалось измерить температуру вулкана со сложной пространственной конфигурацией. Самый низкий показатель составляет 70 кельвинов, а самый высокий — 330, уточняет «Федеральное агентство новостей».