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11 мая 2017
21:04  11 мая 2017 0

Ученые нашли мощнейший вулкан Солнечной системы. ВИДЕО

Исследование гигантского вулкана проводилось при помощи большого бинокулярного телескопаФОТО: nasa.gov

Ученые Калифорнийского университета Беркли выяснили месторасположение крупнейшего вулкана в Солнечной системе. Согласно их наблюдениям, на спутнике Юпитера, планете Ио, гигантские волны сталкиваются в центре раскаленного океана.

В опубликованной исследователями статье уточняется, что на поверхности вулканического озера Локи на Ио обнаружены две огромные волны, которые сталкиваются у острова, расположенного в самом центре океана из магмы, сообщает «Nation News».

Специалистам удалось измерить температуру вулкана со сложной пространственной конфигурацией. Самый низкий показатель составляет 70 кельвинов, а самый высокий — 330, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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