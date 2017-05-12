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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:01  12 мая 2017 1

«Смотреть страшно!» Уральцев возмутили мучения «прокатного» олененка. ФОТО

Животные. Челябинск, олень, бэмби
Тагильчан озаботила судьба олененка (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Нижнего Тагила возмущены прокатом олененка в одном из городских парков. По словам горожан, смотрители мучают животное, заставляя работать без отдыха.

«Прогуливался на днях у парка Бондина, услышал разговор двух девчонок. Одна из них стоит на прокате пони, другая — с олененком. Олененок, по-видимому, устал, ибо дело под вечер, температура весь день была градусов 20 тепла. Начал садиться на землю. Девушка с пони начала орать на свою коллегу по цеху: „Не давай ему садиться! Быстрее поднимай его! Пройдись, чтоб передумал садиться!“ Смотреть на него страшно, взгляд убитый этими вечными прокатами в жару! Еще и эту повозку к нему прикрепили! Жуть!» — сообщил горожанин на одном из городских порталов.

Другие жители города поддержали автора поста.

Олененок везет тележку
Фото: соцсети

«Полностью солидарен! Вдобавок скажу, что они любят перегородить вход в парк и навязчиво предлагать прокатить вашего ребенка. Вонь жуткая! Животные, если честно, не выглядят ухоженными», — считает Родион Самнидзе.

«Закон „о жестоком обращении с животными“ распечатать и в прокуратуру.», — уверена Оксана Коваленко. «Написал в администрацию. Жду ответа», — сообщил Александр Смирнов.

Неожиданно комментаторам ответила одна из девушек, упомянутых в посте.

«Во-первых, у нас все животные пухленькие и упитанные. Далее, в нашем городе сложно найти работу подросткам, радуемся и этой. Хоть и сами против городского проката. Мы работаем за копейки, остальные деньги уходят на животных. И да, оленю лечь не давали, ибо асфальт. Шерсть стирается, появятся болячки», — написала девушка.

Получить комментарий в городской администрации оперативно не удалось.

Марк Бородин
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