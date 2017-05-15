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Главные новости Свердловской области
13:25  15 мая 2017 1

Соколовский и Ройзман отправились в хоспис. «Это то, что мне интересно»

Ройзман выступает в суде в защиту блогера Соколовского, ройзман евгений, соколовский руслан
Блогер решил поучаствовать в социальных проектах мэра ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Блогер Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих и приговоренный к 3,5 годам лишения свободы условно, отправился сегодня вместе с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом в екатеринбургский хоспис, где находятся безнадежные пациенты с диагнозом «рак». Об этом сказал сам Соколовский, выступая сегодня утром в эфире канала «Навальный Live».

Отвечая на вопросы ведущей эфира Любови Соболь, блогер сразу предупредил, что у него немного времени. «Ройзман ко мне скоро заедет, и мы поедем по делам, — рассказал Руслан. — Мне нужно ехать в хоспис: это то, что он предложил мне — социальные проекты, которые мне интересны».

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга, после чего силовики провели проверку и завели на него уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры.

В общей сложности «ловец покемонов» провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно. 11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес ему приговор: 3,5 года лишения свободы условно. В течение этого времени он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия. «URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с приговора Руслану Соколовскому.

Андрей Гусельников
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