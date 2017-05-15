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15 мая 2017
16:14  15 мая 2017 0

В Британии испугались «российских танков, падающих с неба»

Куйвашев в музее военной техники
Британцы испугались российскую техникуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В британском таблоиде Daily Star появился материал, посвященный испытаниям парашютной платформы БМД-4М, которые состоялись 12 мая под Рязанью. Десантирование выполнялось с высоты 800 метров. Журналисты расценили мероприятие как подготовку России к Третьей мировой войне.

В материале приводится мнение, что данные испытания стали репетицией борьбы с силами НАТО. В тексте журналистка Рэйчел О’Донохью допустила серьезную ошибку, написав, что «российские танки буквально падают с неба». При этом БМД 4М является боевой машиной десанта, передает телеканал «Звезда».

Отметим, что в ходе испытаний специалисты протестировали многокупольную систему, которая входит в состав новейших средств десантирования.

Лев Истомин
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