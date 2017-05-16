12:33 16 мая 2017 0

Для пенсионеров вновь открыли магазин (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для жителей деревни Чащина Ирбитского района вновь открылся продуктовый магазин. Более двух месяцев местные, в том числе пенсионеры, вынуждены были проезжать 14 километров до Ирбита, чтобы купить еды. Добраться до города можно было только пешком или на машине — автобусы и электрички в Чащина не ходят.

После публикации «URA.RU» депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин приехал в деревню.

«Местные жители задолжали магазину 260 тысяч рублей — продавец часто давал в долг. Мы поговорили с директором магазина, убедили ее, что магазин нужно вернуть», — рассказал «URA.RU» помощник депутата Сергей Скерсь.

В данный момент магазин работает. Новый продавец пообещал в долг не давать. Предыдущие потери заведение вернет лишь частично — некоторые должники переехал, иные умерли.