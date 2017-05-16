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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:33  16 мая 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Для голодающих уральских пенсионеров открыли продуктовый магазин

Цены на продукты Курган, пенсионер, супермаркет
Для пенсионеров вновь открыли магазин (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для жителей деревни Чащина Ирбитского района вновь открылся продуктовый магазин. Более двух месяцев местные, в том числе пенсионеры, вынуждены были проезжать 14 километров до Ирбита, чтобы купить еды. Добраться до города можно было только пешком или на машине — автобусы и электрички в Чащина не ходят.

После публикации «URA.RU» депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин приехал в деревню.

«Местные жители задолжали магазину 260 тысяч рублей — продавец часто давал в долг. Мы поговорили с директором магазина, убедили ее, что магазин нужно вернуть», — рассказал «URA.RU» помощник депутата Сергей Скерсь.

В данный момент магазин работает. Новый продавец пообещал в долг не давать. Предыдущие потери заведение вернет лишь частично — некоторые должники переехал, иные умерли.

Данил Бардин
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