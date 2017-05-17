11:35 17 мая 2017 0

Российский телеканал решил помочь украинским интернет-пользователям Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Телеканал «Россия 24» посоветовал украинским пользователям обходить блокировку российских порталов с помощью различных интернет-хитростей. Пользователи соцсетей моментально обвинили телевизионщиков в двойных стандартных и высмеяли их.

«Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — цитирует слова ведущей «Газета.ру». В эфире также прозвучал призыв использовать анонимайзеры, которые «позволят заходить на сайт без привязки к адресу компьютера».

Российские пользователи соцсетей напомнили телеканалу, что подобными сюжетами «Россия 24» фактически нарушает действующее законодательство и признает бессмысленность действий Роскомнадзора, который ранее заблокировал множество сайтов.

«На самом деле, ничто не сближает Россию и Украину так сильно, как наши общие слабоумие и отвага», — отмечает один пользователей «ВКонтакте». «Ждем блокировки „России 24“ „Роскомнадзором“», — иронично восклицает обитатель Facebook. «В эфире федерального канала советовать людям нарушать закон и рассказывать, как именно это делать. Ждем-с следующих обучающих роликов», — отметил зритель YouTube в комментариях к сюжету.

Ранее Украина отрезала себя от российского интернета. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также Mail.Ru и «Яндексу», напоминает «Русская планета». Советник президента России Герман Клименко также заявил, что решение властей Украины о блокировке ресурсов не сможет быть реализовано на практике, поскольку пользователи смогут использовать различные пути обхода.