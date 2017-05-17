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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:17  17 мая 2017 1

Компания, подконтрольная рейдеру из 90-х, нанесла ущерб крупной энергокомпании. Возбуждены два уголовных дела

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Силовики уже приходили с обысками в структуру, подконтрольную Гайсину, в рамках расследования первого уголовного делаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело по факту причинения ущерба АО «Екатеринбургэнергосбыт» возбуждено в Екатеринбурге. По статье 165 обвиняются должностные лица ООО «Региональные электрические системы», структуры, близкие к бизнесмену из 90-х Малику Гайсину. Это уже второе уголовное дело — в рамках первого в екатеринбургском офисе другой компании около недели назад прошли обыски.

В материалах дела говорится, что с января 2015 года по август 2016 года ООО «Региональные электрические системы» продавало населению электричество, которое оно не приобретало и не производило. Все объемы на оптовом рынке приобретал официальный гарантирующий поставщик — АО «Екатеринбургэнергосбыт», которому «Региональные электрические системы» не платили.

ООО «Региональные электрические системы» является неофициальным правопреемником обанкротившегося ООО «Шабровские электрические сети». Оно входит в Уральскую независимую теплоэлектросетевую компанию, которая передавала свое имущество в аренду сначала ООО «Шабровские электрические сети», затем — ООО «Региональные энергетические системы». Руководителем всех компаний являлся Сергей Фролов — давний бизнес-партнер Малика Гайсина.

Ранее в рамках расследования еще одного уголовного дела сотрудники полиции провели обыск в ОАО «Карат» — также структуры, подконтрольной Малику Гайсину. Организация находится в стадии банкротства и также задолжала деньги за поставки электроэнергии.

Малика Гайсина называют одним из самых известных рейдеров 90-х. Так, в это время он получил ряд акций уральских заводов — среди них, например, «Уралхиммаш», Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат, Шабровский тальковый комбинат, Алапаевский станкостроительный завод, Саранинский завод, Уральский завод электрических соединителей «Исеть» и другие предприятия. С частью активов — например, с «Уралхиммашем» — его вынудили расстаться. Сергей Фролов, контролирующий компании, в отношении которых возбуждены уголовные дела, работает на Гайсина с 1993 года.

«История многочисленных судебных дел энергетиков со структурами бизнесмена Малика Гайсина длится уже более 15 лет. Из года в год владельцы имущества предприятий действовали по одной и той же схеме, призванной уйти от оплаты счетов за электроэнергию. С разной периодичностью они создавали новое юридическое лицо, которое получало объекты электросетевого хозяйства во владение, накапливало задолженность за поставленную электроэнергию, передавало свое ликвидное имущество новому юрлицу и запускало механизм банкротства», — говорится в сообщении «Екатеринбургэнергосбыта».

Дарья Косинцева
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