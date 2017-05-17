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17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
20:23  17 мая 2017 0

В Сургут после скандала с автоинспектором едет руководство полиции региона

Официальная цель поездки Максима Галушкова - плановые учебно-методические сборыФото: Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре
новость из сюжета:
В Югре преследуют инспектора, поймавшего пьяным сына экс-главы ГИБДД
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На совещание в Сургут съезжаются руководители ГИБДД ХМАО во главе с начальником ведомства Максимом Галушковым. Об этом «URA.RU» сообщил источник в органах полиции.

По словам собеседника, совещание руководителей структуры назначено на пятницу. Предположительно, целью экстренного собрания является обсуждение скандала, связанного с делом инспектора Сергея Иванова, получившего огласку на уровне федеральных СМИ.

Однако, в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, информацию официально не подтвердили. «Да, действительно начальник ГИБДД Галушков едет в Сургут, но никакого совещания, связанного с Ивановым не будет, целью визита главы ГИБДД являются плановые учебно-методические сборы, проходящие несколько раз в год», — комментирует руководитель ведомства Ольга Абмайкина

Как уже сообщало «URA.RU» инспектор ГИБДД Сергей Иванов стал фигурантом уголовного дела и подозревается в превышении должностных полномочий. Со слов Иванова, уголовное преследование связано с его попыткой привлечь к наказанию за езду в нетрезвом виде сына экс главы ГИБДД Сергея Алгазина — это произошло за один месяц до событий уголовного дела.

История Иванова, опубликованная средствами массовой информации, вызвала общественный резонанс и стала активно обсуждаться в социальных сетях.

Игорь Волосин
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