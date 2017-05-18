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Главные новости Ямала
11:43  18 мая 2017 0

Ямалец купил себе вертолет за 60 тысяч долларов

Частный вертолет потребовался жителю СалехардаФото предоставленно Ямальской таможней

Житель Ямала купил себе вертолет для личного пользования. Американский вертолет «Hiller UH-12A» 1951 года выпуска на днях был доставлен по железной дороге в Лабытнанги из Украины, сообщили «URA.RU» в ямальской таможне.

Стоимость вертолета составила порядка 60 тысяч долларов. Еще более 600 тысяч рублей владельцу пришлось заплатить в качестве таможенного платежа.

Вертолет купил себе житель Салехарда. Он объяснил в таможне, что не будет использовать его в коммерческих целях. Вертолет ему нужен, чтобы посещать отдаленные поселки в период распутицы, а так же летать на охоту и рыбалку.

Таможенники добавляют, что подобные покупки являются редкостью. Последний раз частное лицо приобретало вертолет для личных нужд в 2012 году.

Вячеслав Егоров
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