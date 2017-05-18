{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 64,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15:01  18 мая 2017 0

Турецкие медики скрывают информацию о состоянии впавшего в кому уральского туриста

Иван Цивка вышел из комыФото: группа "Официальная группа помощи Ивану Цивка", "ВКонтакте"

Получивший на отдыхе в Турции черепно-мозговую травму сургутянин Иван Цивка пришел в себя. Об этом «URA.RU» рассказали коллега пострадавшего Александр Турыгин.

По словам Турыгина, обстоятельства, при которых Иван Цивка получил травму, до сих пор неизвестны. В местной полиции и больнице, где находится сургутянин, готовы предоставить информацию только родственникам. Сейчас коллеги Ивана собирают деньги на лечение спасателя, а также на билет до Турции для матери пострадавшего.

Новость по теме
В Турции при невыясненных обстоятельствах впал в кому уральский турист

«В медучреждении ничего не говорят и готовы давать какие-то счета и справки только родственникам. Пока что известно, что в крови у него нашли алкоголь — по этой причине страховая компания отказывается оплачивать его лечение. Но это же было на отдыхе, там, думаю, у всего отеля в крови алкоголь», — комментирует Александр Турыгин.

Иван Цивка состоит в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЮГРА». Известно, что в четверг, 18 мая, он получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Коллеги Ивана Цивка организовали сбор средств на лечение и реабилитацию югорчанина под хэштегом «сургутсвоихнебросает».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров