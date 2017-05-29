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Главные новости Югры
14:52  29 мая 2017 2

В Югре поставщики коммунальных ресурсов годами неправильно считали расходы. Платить придется жителям

Клипарт., счетчик воды, коммунальные платежи
В Югре пересчитают плату за коммуналкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО-Югре произойдет повышение платы за услуги ЖКХ. Повышение стоимости будет варьироваться от 3 до 130 рублей в зависимости от типа дома. Принятие нормативов и изменение стоимости ресурсов, используемых на общедомовые нужды, состоится в течение 2017 года. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей.

«Мы были обязаны пересмотреть нормативы. В связи с чем по некоторым категориям домов рост может составить от 3 до 130 рублей», — отмечает директор ведомства Елена Шумакова.

Повышение тарифов связано с результатами экспертизы, произведенной по поручению губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Поводом к проведению экспертизы послужили потери предприятий ЖКХ в размере 948 млн рублей только за 2015 год. В результате проверки выяснились основные причины убыточности учреждений: невыполнение производственных программ, некорректный отпуск ресурсов и формирование смет с недооценкой амортизационных отчислений. Например, в теплоснабжении реальные затраты превышают зафиксированные на 50%, в водоотведении — свыше 50%, в водоснабжении — более 60%.

Игорь Волосин
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