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16:01  04 июня 2017 0

Жителей ХМАО предупредили о близком шторме. В соседних регионах стихия уже собирает жертвы

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., дождь, гроза
В соседних регионах стихия уже собирает жертвыФото: Pixabay

Погода в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) ухудшится 4 и 5 июня, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС. Синоптики обещают местным жителям сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер до 18-23 метров в секунду.

Муниципалитеты и организации предупреждены о необходимости усилить контроль за системами жизнеобеспечения и поддерживать в готовности аварийные службы. В повышенной готовности находится также подразделения МЧС.

Неблагоприятный прогноз на 3 июня оправдался частично, добавили в ведомстве. Усиление ветра до 15 метров в секунду зафиксировано в западных и центральных районах округа. Тем не менее, население призывают быть осторожнее: при ухудшении погоды по возможности не выходить изх дома, в грозу обесточить электроприборы, при сильном ветре держаться подальше от легких строений, рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Если в ХМАО связанных с погодными катаклизмами ЧП не зарегистрировано, то соседям по УрФО повезло гораздо меньше. В Челябинской и Свердловской областях 3 июня зафиксированы разрушения и жертвы.

Алексей Шумов
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