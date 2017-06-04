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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
12:59  04 июня 2017 0

Итоги урагана на Урале: разрушенные дома и поваленные деревья. Растет число пострадавших. ФОТО, ВИДЕО

Поваленные деревья стали главными героями фотографий екатеринбуржцевvc.com/СОВА Екатеринбург

Последствия урагана, пронесшегося по Свердловской области в субботу, 3 июня, спасатели устраняют до сих пор. По последним данным, в Нижнем Тагиле погиб мужчина. Еще восемь человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщили «URA.RU» в МЧС Свердловской области.

Без света остались около 38 тысяч человек. В Нижнем Тагиле и в Староуткинске был введен режим ЧС.

«Более двухсот спасателей и 29 единиц техники расчищали улицы от упавших деревьев. Психологическую помощь пострадавшим, а их в Нижнем Тагиле — восемь, оказывают психологи МЧС. В поселке Староуткинск сильный ветер повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП», — сообщили в региональном МЧС.

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Нижний Тагил после урагана vc.com/ilovent

Нижнетагильцы в соцсетях делятся фото и видео, снятыми во время грозы.

Что касается Екатеринбурга, ураган поломал деревья и снес одну вышку сотовой связи на Шарташе. Местные жители в соцсетях активно обсуждали непогоду. Так, в группе спасателей «Сова» выложены фото поваленных деревьев. «К счастью, обошлось без пострадавших», — замечают пользователи.

В Екатеринбурге сильный ветер снес вышку сотовой связи на ул. Губахинской
VK/СОВА Екатеринбург

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» заявили, что мобилизовали все силы и средства для восстановления электроснабжения, прерванного по вине стихии. Линии электропередачи предстоит восстановить почти во всей Свердловской области: в Ирбитском, Камышловском, Каменском, Нижнетагильском, Невьянском, Красноуральком, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах, частично в Ревде, Верхней Пышме и Слободо-Туринском муниципальном районе.

Ситуация с электроснабжением региона по-прежнему находится на контроле Евгения Куйвашева и межведомственного штаба по обеспечению энергобезопасности.

Во время урагана на стройплощадке в ЖК «Калиновский», двое рабочих чудом удержались в люльке. Они стали героями популярных в соцсетях видео.

Железнодорожники предупредили, что из-за последствий непогоды в Свердловской области возможны задержки электропоездов. Речь идет о скачках напряжения из-за упавших на провода деревьев.

Добавим, что МЧС Свердловской области организовало смс-рассылку. Предупреждение касаются погоды на сегодня, 4 июня, свердловчанам советуют провести все воскресенье дома.

Наталья Михалева
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