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04 июня 2017
Главные новости 
16:02  04 июня 2017 0

Южный и Средний Урал: штормовое предупреждение продлено. Энергетики продолжают устранять последствия урагана, Куйвашев принял срочное финансовое решение

Ветер-вандал Курган, курган
В Нижнем Тагиле и Староуткинске 3 июня введен режим чрезвычайной ситуацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Внимание! На территории Южного и Среднего Урала продлено действие штормового предупреждения. Энергетики продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Свердловскую область 3 июня. Нижний Тагил пострадал больше всего — там повреждены сотни линий электропередачи. Энергоснабжение частично восстановлено, ведутся работы.

4 июня в связи с прохождением атмосферных фронтов по Свердловской и Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, а также шквалистое усиление ветра при грозах до 25-30 м/с, сообщают синоптики.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение выделить средства из резервного фонда (порядка 100 млн рублей) на ликвидацию последствий урагана.

Директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрей Яськин комментирует последствия бури в Нижнем Тагиле.

«Основной удар стихии пришелся по Дзержинскому району города — это 120 тысяч потребителей. Он был полностью обесточен до 6.30 утра воскресенья. Сейчас все объекты жизнеобеспечения запитаны по резервным схемам: скважины, водоочистные сооружения, транспортная сеть. Без напряжения остаются несколько многоквартирных домов и частный сектор — порядка 15 тысяч человек», — рассказал он, уточнив, что за считанные минуты крыш лишись 27 многоквартирников.

Поселок Староуткинск полностью обесточен. В Кушве обесточено 1 250 точек присоединения. В данном районе протяженные линии идут через леса, что затрудняет восстановление. В Первоуральске буря оставила без света 1200 жителей. Электричество там частично восстановили, передает АО «Облкоммунэнерго».

В Нижнем Тагиле и Староуткинске 3 июня введен режим чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба «МРСК Урала».

В зону шторма также попали Арамиль, Камышлов, Артемовский, Полевской, Ирбит, Богданович, Верхняя Пышма, Туринск, Алапаевск и Нижняя Салда.

Ранее «URA.RU» сообщало о последствиях бури в материале «Итоги урагана на Урале: разрушенные дома и поваленные деревья. Растет число пострадавших. ФОТО, ВИДЕО».

Семен Гринберг
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