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04 июня 2017
17:12  04 июня 2017 2

В Казани хулиган на полном ходу «вышел» из полицейской машины и умер

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, уазик, полиция, полицейский автомобиль
Дебошир выбил ногами дверь в полицейском автомобиле и выпал на дорогуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Задержанный за хулиганство житель Казани, пытаясь сбежать от полицейских, на полном ходу «вышел» из машины. Травмы, полученные им при падении, оказались смертельными.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, трое молодых людей были задержаны экипажем ППС управления МВД России по Казани за хулиганство. Злоумышленники вели себя агрессивно и оказывали сопротивление, в связи с чем их решили доставить в отдел полиции «Горки» для составления административного протокола. В отсеке для задержанных 27-летний мужчина продолжил буянить, в результате чего выбил ногами дверь и на полном ходу выпал из автомобиля.

«В результате падения молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью», — приводит «Газета.ру» сообщение пресс-службы МВД Татарстана.

В отношении сотрудников патрульно-постовой службы, доставлявших хулиганов в отдел, начата служебная проверка.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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