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18:43  06 июня 2017 0

Житель ХМАО, арестованный на Бали, жарит блинчики перед казнью. ФОТО

Роман Калашников продолжает делать селфифото:соцсети

Житель Сургута, которому грозит смертная казнь на Бали за перевозку наркотиков, удивляет сокамерников кулинарным искусством. Роман Калашников балует товарищей по несчастью тортами, блинами, пудингами и другими блюдами.

Молодой человек продолжает вести активную деятельность в соцсетях, рассказывая о ходе судебного процесса и показывая быт индонезийской тюрьмы.

«Недавно наконец-то готовил блинчики, впервые тут, и угостил всех русских ребят, попытавшись подарить им кусочек воспоминаний о доме», — пишет Калашников на своей странице во «В Контакте». Роман добавил, что чувствует себя хорошо, кушает пасту с тунцом и пьет свежевыжатый сок манго.

На фотографиях, которые публикует Роман, видно, что тюрьма Индонезии кардинально отличается от отечественных подобных учреждений. Заключенные сами готовят себе еду, обладая большим выбором продуктов, в тюремных дворах красуются ухоженные клумбы и цветут красивые растения. Также индонезийские зэки держат гусей и свободно пользуются сотовыми телефонами. На фотографиях нет видимых ограждений, колючей проволоки, высоких заборов и надзирателей.

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Роман Калашников, находясь на волосок от смерти, проявляет чудеса кулинарного искусства

На этот раз в интернет-сообщении Роман Калашников, кроме блинчиков, рассказал о возможном предательстве его друга и о взятке, которую требуют судья и прокурор

«Деньги, которые собирались мне моим другом, три с лишним тысячи долларов, до сих пор не дошли до меня, и, если честно, я не уверен, что вообще дойдут. Поскольку я не занимался и не вникал в этот процесс, а доверил его своему товарищу. На сделку с прокурором и судьёй мы пойти не сможем, потому как ими была запрошена сумма в 110 тыс. долларов. При этом приговор может не спуститься ниже планки 8 лет», — сетует арестованный на своей страничке.

Югорчанин был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти более трех килограммов гашиша в 27 упаковках от зубной пасты. За подобные преступления в Индонезии положено наказание в виде смертной казни. С целью избежать расстрела Калашников в видеообращении объявил о сборе 50 тысяч долларов на услуги адвоката, этим занимался друг обвиняемого Виктор. Очередное судебное слушание назначено на 12 июня.

Игорь Волосин
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