В Екатеринбурге из автобусов и троллейбусов уберут 300 кондукторов: куда они пойдут

В Екатеринбурге с 1 августа уберут кондукторов из троллейбусов (это 81 человек) и в течение двух месяцев из автобусов (214). Оставшиеся без работы сотрудники смогут перейти на трамвайные маршруты, где ставка пока сохраняется, а также в центр управления перевозок (ЦУП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«По данным на 1 июля, на троллейбусных маршрутах трудится сейчас 81 кондуктор (не хватает 51 человека). На автобусных — 214 (и нужно 133). В трамваях сейчас работает 411 кондукторов. Дефицит составляет — 497 человек. Места есть. С учетом дефицита сотрудников перераспределять их будут за счет перемещения», — заверили в администрации.
В беседе с URA.RU один из перевозчиков подтвердил, что вакантных мест для кондукторов много. Они могут пойти контролерами в ЦУП, диспетчерами, мойщиками подвижного состава. При этом уровень зарплат может оказаться сродни тому, что получают кондукторы сейчас, либо даже выше, исходя из выбранной должности.
Ранее замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов заявил, что в Екатеринбурге с 1 августа без кондукторов начнут курсировать троллейбусы, через два месяца автобусы.
В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. В начале года глава города Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов — 100 моделей, часть уже курсирует на городских маршрутах. В мае 2025 года мэрия заключила контракт на приобретение 15-ти новых автобусов-«гармошек» Volgabus, которые выйдут на маршруты с 1 августа. Также власти города определились с поставщиком новых 15-ти трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор».
В рамках реформы в городе начала также действовать система брутто-контрактов. В августе 2024 года на нее перевели троллейбусы и трамваи, а с 1 февраля 2025 года автобусы. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час пик, а в остальное время график движения транспорта был неравномерным.
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