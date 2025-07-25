В Кольцово задержали рейс в Сочи, выехала прокуратура. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс в Сочи ждут 164 пассажира
Рейс в Сочи ждут 164 пассажира Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс в Сочи авиакомпании «Россия» на более чем восемь часов. В авиагавань приехали транспортные прокуроры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурорами организованы надзорные мероприятия во всех субъектах Уральского транспортного региона в связи с задержками авиарейсов. Так, в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) из-за позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс FV-6602 авиакомпании „Россия“ в Сочи организована работа мобильной приемной. Оказание услуг пассажирам находится на контроле надзорного ведомства», — передает их telegram-канал.

Вылететь самолет должен был в 17:00 по местному времени. На данный момент вылет борта сместили на 01:15 26 июля. Его ждут 164 пассажира.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу перевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Прокурор разговариевает с пассажирами в Кольцово
Прокурор разговариевает с пассажирами в Кольцово
Фото:

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В аэропорту Кольцово задержали рейс в Сочи авиакомпании «Россия» на более чем восемь часов. В авиагавань приехали транспортные прокуроры, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурорами организованы надзорные мероприятия во всех субъектах Уральского транспортного региона в связи с задержками авиарейсов. Так, в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) из-за позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс FV-6602 авиакомпании „Россия“ в Сочи организована работа мобильной приемной. Оказание услуг пассажирам находится на контроле надзорного ведомства», — передает их telegram-канал. Вылететь самолет должен был в 17:00 по местному времени. На данный момент вылет борта сместили на 01:15 26 июля. Его ждут 164 пассажира. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу перевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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