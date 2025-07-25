В аэропорту Кольцово задержали рейс в Сочи авиакомпании «Россия» на более чем восемь часов. В авиагавань приехали транспортные прокуроры, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокурорами организованы надзорные мероприятия во всех субъектах Уральского транспортного региона в связи с задержками авиарейсов. Так, в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) из-за позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс FV-6602 авиакомпании „Россия“ в Сочи организована работа мобильной приемной. Оказание услуг пассажирам находится на контроле надзорного ведомства», — передает их telegram-канал.
Вылететь самолет должен был в 17:00 по местному времени. На данный момент вылет борта сместили на 01:15 26 июля. Его ждут 164 пассажира.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу перевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!