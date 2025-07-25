В одном из дворов Екатеринбурга заметили легендарных кинозвезд. Фото, видео

В Екатеринбург на съемки фильма приехали актеры Нифонтов и Панкратов-Черный

25 июля 2025 в 19:27 Размер текста - 17 +

Актеры приехали в Екатеринбург на съемки фильма «Старик и Вера» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в одном из дворов на улице Первомайская проходят съемки комедии «Старик и Вера». Над картиной помогает работать Свердловская киностудия, а роли исполняют Александр Панкратов-Черный, Юрий Нифонтов и Анна Уколова. URA.RU удалось побывать на съемочной площадке. В центре истории — известный пожилой артист (Юрий Нифонтов), который полгода не выходит из квартиры. Вдруг на пороге появляется Вера (Анна Уколова), которая утверждает, что она его дочь. Старик отрицает связь, но вскоре женщина становится его новым смыслом жизни. Съемки стартовали 24 июня в большом павильоне Свердловской киностудии, значительную часть времени кинодеятели трудились именно здесь. Команда также успела отснять эпизод с концертом в ДК ВИЗ, для этого пригласили 204 актера массовых сцен. На данный момент отснято уже 80% материала, впереди осталось еще несколько смен. Съемки практически подходят к концу Фото: Илья Московец © URA.RU 25 июля один из эпизодов картины снимали во дворе на Первомайской. Режиссером и автором сценария (кстати, основан на реальных события) стала Анжелика Кошевая, для которой это будет полнометражный дебют. «Сегодня у нас сцена, когда наш герой первый раз за восемь месяцев выходит на улицу, наслаждается жизнью, пройдя достаточно большой путь перипетий со второй главной героиней — Верой. Она приходит в его жизнь и начинает вытаскивать героя из болезни, на улицу и в прямом смысле разрушает границы, в которых он себя сам замкнул», — поделилась режиссер. Спустя время на съемочной площадке появились Александр Панкратов-Черный и Юрий Нифонтов. Оба легендарных актера стали частью новой картины. «Роли, которые играю, я держу на дистанции, чтобы внимательно разглядеть. Если заглянул ему в глаза, тогда приближаю к себе. Если герой не сопротивляется, я его поселяю внутри, он становится своим, а я принадлежу ему», — прокомментировал Панкратов-Черный свою роль в фильме. На Урал он приехал вместе с женой. Юрий Нифонтов признался, что Екатеринбург его приятно удивил. «Очень хорошие люди. Месяц, что я здесь, и люди, с которыми я встречаюсь, они какие-то очень открытые. К кому ни обратишься, все тебе помогают, это замечательно», — заявил актер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в одном из дворов на улице Первомайская проходят съемки комедии «Старик и Вера». Над картиной помогает работать Свердловская киностудия, а роли исполняют Александр Панкратов-Черный, Юрий Нифонтов и Анна Уколова. URA.RU удалось побывать на съемочной площадке. В центре истории — известный пожилой артист (Юрий Нифонтов), который полгода не выходит из квартиры. Вдруг на пороге появляется Вера (Анна Уколова), которая утверждает, что она его дочь. Старик отрицает связь, но вскоре женщина становится его новым смыслом жизни. Съемки стартовали 24 июня в большом павильоне Свердловской киностудии, значительную часть времени кинодеятели трудились именно здесь. Команда также успела отснять эпизод с концертом в ДК ВИЗ, для этого пригласили 204 актера массовых сцен. На данный момент отснято уже 80% материала, впереди осталось еще несколько смен. 25 июля один из эпизодов картины снимали во дворе на Первомайской. Режиссером и автором сценария (кстати, основан на реальных события) стала Анжелика Кошевая, для которой это будет полнометражный дебют. «Сегодня у нас сцена, когда наш герой первый раз за восемь месяцев выходит на улицу, наслаждается жизнью, пройдя достаточно большой путь перипетий со второй главной героиней — Верой. Она приходит в его жизнь и начинает вытаскивать героя из болезни, на улицу и в прямом смысле разрушает границы, в которых он себя сам замкнул», — поделилась режиссер. Спустя время на съемочной площадке появились Александр Панкратов-Черный и Юрий Нифонтов. Оба легендарных актера стали частью новой картины. «Роли, которые играю, я держу на дистанции, чтобы внимательно разглядеть. Если заглянул ему в глаза, тогда приближаю к себе. Если герой не сопротивляется, я его поселяю внутри, он становится своим, а я принадлежу ему», — прокомментировал Панкратов-Черный свою роль в фильме. На Урал он приехал вместе с женой. Юрий Нифонтов признался, что Екатеринбург его приятно удивил. «Очень хорошие люди. Месяц, что я здесь, и люди, с которыми я встречаюсь, они какие-то очень открытые. К кому ни обратишься, все тебе помогают, это замечательно», — заявил актер.