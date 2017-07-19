В полиции Магнитогорска прошли обыски

Оперативники УФСБ и СК РФ Челябинской области провели 19 июля, в среду, обыски в одном из подразделений полиции Магнитогорска. Эту информацию «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах региона.
Точнее, оперативно-следственные действия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении (МРЭУ) ГИБДД города. Как стало известно агентству, сотрудника МЭРУ ГИБДД подозревают в получении взятки. Вознаграждение, по версии следствия, он получил за выдачу водительских прав. В ГУ МВД по региону на момент публикации не смогли прокомментировать случившееся.