{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
19:58  20 июля 2017 0

В Нефтеюганске возле ЗАГСа из-за невесты подрались женихи. ВИДЕО

Жениху с длинным языком хватило двух ударовФОТО: скрин с видео

В Нефтеюганске возле городского ЗАГСа в день своих бракосочетаний подрались два жениха. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

Один из молодоженов, 33-летний житель города, был в состоянии алкогольного опьянения, он оскорбил супругу второго жениха. В итоге двое мужчин подрались прямо на крыльце ЗАГСа, обиженный жених нанес другому тяжкие телесные повреждения и скрылся с места ЧП. Провокатор конфликта попал в реанимацию. Сейчас он с тяжелой травмой головы находится в Нефтеюганской окружной больнице.

К расследованию инцидента подключились полицейские, сообщает пресс-служба Управления МВД по ХМАО. Правоохранители, изучая видео с камеры наблюдения, выдвинули предположение, что нападавший, судя по тому, как он наносит удары, профессионально занимается спортом и владеет техникой борьбы. Версия сыщиков нашла свое подтверждение.

В отношении нападавшего 32-летнего жениха, которого уже поймали, возбудили уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров