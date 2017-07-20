В Нефтеюганске возле ЗАГСа из-за невесты подрались женихи. ВИДЕО

В Нефтеюганске возле городского ЗАГСа в день своих бракосочетаний подрались два жениха. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.
Один из молодоженов, 33-летний житель города, был в состоянии алкогольного опьянения, он оскорбил супругу второго жениха. В итоге двое мужчин подрались прямо на крыльце ЗАГСа, обиженный жених нанес другому тяжкие телесные повреждения и скрылся с места ЧП. Провокатор конфликта попал в реанимацию. Сейчас он с тяжелой травмой головы находится в Нефтеюганской окружной больнице.
К расследованию инцидента подключились полицейские, сообщает пресс-служба Управления МВД по ХМАО. Правоохранители, изучая видео с камеры наблюдения, выдвинули предположение, что нападавший, судя по тому, как он наносит удары, профессионально занимается спортом и владеет техникой борьбы. Версия сыщиков нашла свое подтверждение.
В отношении нападавшего 32-летнего жениха, которого уже поймали, возбудили уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.