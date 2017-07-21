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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
02:58  21 июля 2017 0

Режиссер «Матильды» снимет фильм про мертвого Цоя за 150 миллионов

Пешеходный переход под проспектом Ленина. Тоннель Виктора Цоя. Екатеринбург, пешеходный переход, тоннель, цой виктор
Песни Виктора Цоя, трагически погибшего в августе 1990 года, стали классикой русского рокаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Алексей учитель запросил у Фонда кино 90 млн рублей на съемки картины о последнем пути легенды русского рока, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Общий бюджет картины составит 150 млн рублей.

Как сообщает «RT на русском», фильм планируется снять в жанре роад-муви. Действие будет разворачиваться в дороге, а главным героем будет водитель автобуса, в столкновении с которым погиб Виктор Цой. Повествование будет затрагивать три дня, в течение которых друзья музыканта везли гроб с его телом из Латвии в Ленинград.

Именно в силу специфики сюжета исполнять роль Виктора Цоя никому не придется. В картине планируется использовать документальное видео с участием музыканта.

Сам режиссер уверен, что фильм обладает не меньшим потенциалом, чем «Высоцкий. Спасибо, что живой», пишет «Дни.ру».

Между тем, проект Учителя — не единственный, связанный с темой жизни Цоя и его работы с группой «Кино». Участник первого состава группы Алексей Рыбин уже начал съемки драмы, повествующей об образовании музыкального коллектива, а Кирилл Серебренников снимает ленту о записи первого альбома Цоя.

Евгений Александров
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