Алексей учитель запросил у Фонда кино 90 млн рублей на съемки картины о последнем пути легенды русского рока, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Общий бюджет картины составит 150 млн рублей.
Как сообщает «RT на русском», фильм планируется снять в жанре роад-муви. Действие будет разворачиваться в дороге, а главным героем будет водитель автобуса, в столкновении с которым погиб Виктор Цой. Повествование будет затрагивать три дня, в течение которых друзья музыканта везли гроб с его телом из Латвии в Ленинград.
Именно в силу специфики сюжета исполнять роль Виктора Цоя никому не придется. В картине планируется использовать документальное видео с участием музыканта.
Сам режиссер уверен, что фильм обладает не меньшим потенциалом, чем «Высоцкий. Спасибо, что живой», пишет «Дни.ру».
Между тем, проект Учителя — не единственный, связанный с темой жизни Цоя и его работы с группой «Кино». Участник первого состава группы Алексей Рыбин уже начал съемки драмы, повествующей об образовании музыкального коллектива, а Кирилл Серебренников снимает ленту о записи первого альбома Цоя.