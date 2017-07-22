Умер актер из фильма «Один дома»

20:47 22 июля 2017 0

Макколей Калкин был партнером Мэттью Херда по съемкам Фото: Wikimedia Commons

Скончался известный американский актер Мэттью Херд, наиболее запомнившийся российскому зрителю по роли отца в первых частях фильма «Один дома». Как сообщает РИА «Новости», тело 72-летнего Херда нашла горничная в отеле Пало-Альто.

Официальный представитель артиста поделился, что накануне пожилой артист перенес сложную операцию на спине и должен был восстанавливаться в гостинице. Причина смерти Мюттью Херда пока не установлена.

В России актер известен прежде всего, как отец одинокого мальчишки, которого родители забыли дома в канун рождества. Роль проворного ребенка тогда сыграл Макколей Калкин. Однако карьера Херда знает и другие взлеты. Он принимал участие в картинах «Дело о пеликанах», «На линии огня» и в сериале «Клан Сопрано».