{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
20:47  22 июля 2017 0

Умер актер из фильма «Один дома»

Макколей Калкин был партнером Мэттью Херда по съемкамФото: Wikimedia Commons

Скончался известный американский актер Мэттью Херд, наиболее запомнившийся российскому зрителю по роли отца в первых частях фильма «Один дома». Как сообщает РИА «Новости», тело 72-летнего Херда нашла горничная в отеле Пало-Альто.

Официальный представитель артиста поделился, что накануне пожилой артист перенес сложную операцию на спине и должен был восстанавливаться в гостинице. Причина смерти Мюттью Херда пока не установлена.

В России актер известен прежде всего, как отец одинокого мальчишки, которого родители забыли дома в канун рождества. Роль проворного ребенка тогда сыграл Макколей Калкин. Однако карьера Херда знает и другие взлеты. Он принимал участие в картинах «Дело о пеликанах», «На линии огня» и в сериале «Клан Сопрано».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров