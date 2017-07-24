В КНР музей китайской письменности в городе Аньян решил обратиться к ученым и любителям иероглифики со всего мира с целью расшифровать надписи на древних гадальных костях, возраст которых оценивается в 3 тысячи лет.
В заявлении музея сказано, что за каждый расшифрованный знак награда составит 15 тысяч долларов. Еще примерно 8 тысяч долларов можно получить за аргументированное подтверждение одного предполагаемого значения иероглифа, вызывающего спор. Комиссия специалистов по древней письменности будет принимать решение по каждой научной работе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Древние иероглифы считаются наиболее ранним сохранившимся свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии. Впервые надписи были изучены и открыты учеными в 1899 году.