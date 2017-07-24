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24 июля 2017
23 июля 2017
02:42  24 июля 2017 0

В КНР музей объявил о награде за расшифровку древних иероглифов

За каждый расшифрованный знак музей заплатит 15 тысяч долларовФОТО: Public Domain Pictures

В КНР музей китайской письменности в городе Аньян решил обратиться к ученым и любителям иероглифики со всего мира с целью расшифровать надписи на древних гадальных костях, возраст которых оценивается в 3 тысячи лет.

В заявлении музея сказано, что за каждый расшифрованный знак награда составит 15 тысяч долларов. Еще примерно 8 тысяч долларов можно получить за аргументированное подтверждение одного предполагаемого значения иероглифа, вызывающего спор. Комиссия специалистов по древней письменности будет принимать решение по каждой научной работе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Древние иероглифы считаются наиболее ранним сохранившимся свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии. Впервые надписи были изучены и открыты учеными в 1899 году.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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