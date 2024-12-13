Что известно об ударе ВС РФ в ответ на атаки ATACMS по Таганрогу

ВС РФ ударили по энергетике Украины в ответ на обстрел Таганрога ATACMS
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Песков подтвердил, что Россия нанесла удар в ответ на действия Украины
Песков подтвердил, что Россия нанесла удар в ответ на действия Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В пятницу, 13 декабря, ВС РФ выполнили массированную атаку на украинские объекты топливной и энергетической инфраструктуры, официально заявили представители Минобороны России. Это стало ответом на удар Украины ракетами ATACMS западного производства по военному аэродрому, расположенному в Таганроге, 11 декабря. Позже ответную атаку подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков. Что известно об ударе ВС РФ в ответ на атаки ATACMS по Таганрогу — в материале URA.RU.

Что произошло

Минобороны РФ сообщило, что в пятницу, 13 декабря, российские вооруженные силы осуществили интенсивную атаку на украинскую топливно-энергетическую инфраструктуру. Эта операция стала ответом на обстрел Украиной военного аэродрома в Таганроге, где были применены ракеты ATACMS западного производства.

Атака была выполнена с применением высокоточного оружия большой дальности и БПЛА. Все поставленные цели были успешно поражены, и задачи операции выполнены в полном объеме, отмечает Минобороны. 

Что Песков сказал об ударе ВС РФ

Позже Песков подтвердил, что удар ВС РФ по инфраструктуре Украины был осуществлен в качестве ответной меры на ракетную атаку ВСУ по военному аэродрому в Таганроге. Представитель Кремля подчеркнул, что действие Киева стало одной из причин российского удара.

Последствия удара

После атаки российской армии Украина обратилась за помощью к европейским государствам. Компания «Укрэнерго» опубликовала заявление, в котором указала потребность в электроэнергии в стране на уровне 13 447 МВтч, с пиковыми нагрузками до 1098 МВт в час.

Атака российских военных привела к повреждениям энергетических объектов в нескольких украинских регионах. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Были введены экстренные меры по отключению электричества.

Ракетные удары также были нанесены по украинскому производству БПЛА в Борисполе и предприятию по ремонту тяжелой техники в Переяславле, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. По его словам, зафиксировано свыше 120 прилетов ракет различного класса, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Также ВС РФ нанесли удар по аэропорту Киева, где проводилась подготовка пилотов истребителей F-16.

Атака Украины на аэродром в Таганроге

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в утром 11 декабря 2024 года Киев осуществил нападение с использованием западного высокоточного вооружения на военный аэродром в Таганроге, расположенный на территории Ростовской области. По итогам проведенной проверки было подтверждено, что атака произведена шестью баллистическими ракетами ATACMS, произведенными в США. На территории аэродрома, зафиксированы случаи пострадавших, разрушений нет. 

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В пятницу, 13 декабря, ВС РФ выполнили массированную атаку на украинские объекты топливной и энергетической инфраструктуры, официально заявили представители Минобороны России. Это стало ответом на удар Украины ракетами ATACMS западного производства по военному аэродрому, расположенному в Таганроге, 11 декабря. Позже ответную атаку подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков. Что известно об ударе ВС РФ в ответ на атаки ATACMS по Таганрогу — в материале URA.RU. Что произошло Минобороны РФ сообщило, что в пятницу, 13 декабря, российские вооруженные силы осуществили интенсивную атаку на украинскую топливно-энергетическую инфраструктуру. Эта операция стала ответом на обстрел Украиной военного аэродрома в Таганроге, где были применены ракеты ATACMS западного производства. Атака была выполнена с применением высокоточного оружия большой дальности и БПЛА. Все поставленные цели были успешно поражены, и задачи операции выполнены в полном объеме, отмечает Минобороны.  Что Песков сказал об ударе ВС РФ Позже Песков подтвердил, что удар ВС РФ по инфраструктуре Украины был осуществлен в качестве ответной меры на ракетную атаку ВСУ по военному аэродрому в Таганроге. Представитель Кремля подчеркнул, что действие Киева стало одной из причин российского удара. Последствия удара После атаки российской армии Украина обратилась за помощью к европейским государствам. Компания «Укрэнерго» опубликовала заявление, в котором указала потребность в электроэнергии в стране на уровне 13 447 МВтч, с пиковыми нагрузками до 1098 МВт в час. Атака российских военных привела к повреждениям энергетических объектов в нескольких украинских регионах. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Были введены экстренные меры по отключению электричества. Ракетные удары также были нанесены по украинскому производству БПЛА в Борисполе и предприятию по ремонту тяжелой техники в Переяславле, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. По его словам, зафиксировано свыше 120 прилетов ракет различного класса, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Также ВС РФ нанесли удар по аэропорту Киева, где проводилась подготовка пилотов истребителей F-16. Атака Украины на аэродром в Таганроге Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в утром 11 декабря 2024 года Киев осуществил нападение с использованием западного высокоточного вооружения на военный аэродром в Таганроге, расположенный на территории Ростовской области. По итогам проведенной проверки было подтверждено, что атака произведена шестью баллистическими ракетами ATACMS, произведенными в США. На территории аэродрома, зафиксированы случаи пострадавших, разрушений нет. 
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