Из дела о «пьяном мальчике» исключат результаты скандальной экспертизы

Адвокат обвиняемой Ольги Алисовой настаивает на исключении из материалов дела скандальной экспертизы, которая признала сбитого шестилетнего мальчика пьяным. Соответствующий документ уже поступил на рассмотрение в МВД, сообщает Life.
Защита Алисовой, которая сбила «пьяного мальчика», заявляет, что данные экспертиз противоречат картине ДТП. Ответ по ходатайству еще не получен.
Ранее «URA.RU» сообщало, что дело об аварии в Балашихе, в которой погиб ребенок, передано в суд. Следствие установило, что обвиняемая в момент столкновения разговаривала по телефону. Сама Алисова заявила RT, что пресса испортила ей жизнь.