В Челябинске оцепили железнодорожную станцию из-за подозрительного предмета

Сотрудники правоохранительных органов ждут саперов из-за подозрительного предмета на станции Потанино.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, сотрудник вооруженной вневедомственной охраны увидел на земле подозрительный цилиндрический предмет, от которого расходятся в разные стороны провода. Мужчина не стал трогать находку, а сразу же сообщил о ней дежурному.
О происшествии уже доложено в Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте. Место находки оцеплено, ожидают приезда сапера. На движении поездов находка пока не сказалась.