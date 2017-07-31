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12:19  31 июля 2017 0

В Челябинске оцепили железнодорожную станцию из-за подозрительного предмета

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Цилиндр с проводами нашел сотрудник вневедомственной охраны при обходе территорииФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов ждут саперов из-за подозрительного предмета на станции Потанино.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, сотрудник вооруженной вневедомственной охраны увидел на земле подозрительный цилиндрический предмет, от которого расходятся в разные стороны провода. Мужчина не стал трогать находку, а сразу же сообщил о ней дежурному.

О происшествии уже доложено в Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте. Место находки оцеплено, ожидают приезда сапера. На движении поездов находка пока не сказалась.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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