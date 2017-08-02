Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не собирается переходить на работу в Совет Федерации. Об этом депутат Госдумы РФ заявил в среду, 2 августа, на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Я до конца, до смерти в Госдуме, я и молодежи сказал: „Я умру вместе с вами в один день“», — цитирует политика RT.
Он также предложил создать из ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» одну партию. «Я давно предлагал все левые фракции объединить, чтобы была одна, социал-демократическая… Мы отойдем в сторону трое, на пенсию пора, а молодежи уступим дорогу», — отметил Жириновский.