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02 августа 2017
Главные новости Москвы
18:33  02 августа 2017 0

«Я умру вместе с вами в один день». Жириновский останется в Госдуме «до смерти»‍

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Жириновский не собирается переходить на работу в Совет ФедерацииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не собирается переходить на работу в Совет Федерации. Об этом депутат Госдумы РФ заявил в среду, 2 августа, на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Я до конца, до смерти в Госдуме, я и молодежи сказал: „Я умру вместе с вами в один день“», — цитирует политика RT.

Он также предложил создать из ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» одну партию. «Я давно предлагал все левые фракции объединить, чтобы была одна, социал-демократическая… Мы отойдем в сторону трое, на пенсию пора, а молодежи уступим дорогу», — отметил Жириновский.

Феликс Сорокин
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